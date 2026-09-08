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08 вересня 2026, 23:20

На Сумщині росіяни атакували приміський дизель-поїзд

08 вересня 2026, 23:20
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Фото: ДСНС
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У Сумській області росіяни атакували приміський дизельний поїзд. Внаслідок удару локоматив та пасажирський вагон загорівся

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Коли рятувальники прибули на місце удару, росіяни вдарили по потягу вдруге. Ніхто з особового складу, на щастя не постраждав. З потягу евакуювали 19 пасажирів. Людей вивозили броньованим автомобілем ДСНС та автобусом місцевого самоврядування.

Відомо, що внаслідок атаки постраждали 10 людей. Рух поїздів було ускладгнено.

"Нагадуємо, що у випадку отримання повідомлення про евакуацію від залізничників, пасажирам слід відходити на безпечну відстань — принаймні на 200 метрів", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, раніше окупанти завдали удару безпілотником по регіональному поїзду сполученням "Дніпро – Запоріжжя". На жаль, загинула людина.

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