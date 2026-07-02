Удар по Києву: кількість загиблих зросла

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У Києві продовжуються пошуково-рятувальні роботи. У Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви з-під завалів будинку

Про це повідомив очільник Київської міської адміністрації, передає RegioNews.

За словами Тимура Ткаченка, у Києві кількість загиблих внаслідок нічної атаки росіян зросла до 20 людей.

При цьому журналісти Новини.LIVE повідомили, що у Дарницькому районі рятувальники витягли з-під завалів тіло ще однієї жертви. Це вже третя жертва на цій локації.

Раніше мер Києва Віталій Кличко також повідомляв про постраждалого 10-річного хлопчика. Дитину госпіталізували, а його батьків ще не знайшли.

Нагадаємо, 3 липня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки РФ на столицю. Раніше повідомлялося про 13 загиблих і майже 90 постраждалих.

Як відомо, в ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Зокрема, росіяни запустили 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ.