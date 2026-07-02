У Кам’янському чоловік підірвав гранату під час перевірки документів: є поранені
У Кам'янському Дніпропетровської області під час проведення заходів з оповіщення чоловік кинув гранату в поліцейського та військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Унаслідок вибуху поранення отримали троє людей, зокрема сам нападник
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Інцидент стався 2 липня під час перевірки військово-облікових документів.
За даними поліції, 50-річний чоловік, який порушив правила військового обліку, привів у дію гранату та кинув її.
Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримали поліцейський, військовослужбовець РТЦК та СП, а також сам чоловік. Усіх трьох госпіталізували.
На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту і внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, що в Одесі 17-річна дівчина завдала ножового поранення працівнику територіального центру комплектування.