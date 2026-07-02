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02 липня 2026, 16:32

Удар по АЗС у Сумах: троє поранених, серед них молоді жінки

02 липня 2026, 16:32
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Фото: Суспільне Суми
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У Сумській громаді через атаку російського БПЛА по автозаправній станції постраждали троє людей.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає .

За його словами, постраждалих госпіталізували до медзакладів, їм надається необхідна допомога. Наслідки атаки зʼясовуються.

Як повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, постраждалі внаслідок цього удару - дві жінки 23 та 18 років та 47-річний чоловік.

Він додав, що росіяни завдали удару пообіді по автозаправній станції у Зарічному районі.

Також зранку було влучання по території автосервісу та одній із дачних ділянок. Пошкоджені три автомобілі.

Нагадамо, що у Херсоні 2 липня російський безпілотник атакував цивільний автомобіль. Унаслідок удару постраждав чоловік, також виникла пожежа.

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