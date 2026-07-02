Обстріл біля метро "Нивки" в Києві: з'явилося відео моменту вибуху

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У мережі оприлюднили відеозапис, на якому зафіксовано момент ворожого обстрілу поблизу столичної станції метро "Нивки"

Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Під час масованої атаки по Києву в ніч на 2 липня російська ракета впала прямо біля метро.

Люди, які знаходилися там, змогли зафіксувати момент удару.

Нагадаємо, в ніч на 2 липня росіяни масовано атакували Київ. Підтверджена загибель 13 людей. Кількість постраждалих зросла до 86 осіб, із яких 70 – госпіталізовані.

Раніше повідомлялося про 11 загиблих та 56 постраждалих у столиці, серед яких двоє дітей. Загалом у Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 20 житлових будинків у семи районах міста.