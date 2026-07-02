У Києві "накрили" транснаціональний кол-центр: ошукали американців на пів мільйона доларів

У Києві правоохоронці припинили діяльність шахрайського кол-центру, який працював ошукуючи громадян Сполучених Штатів Америки

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, роботу підпільного офісу забезпечували близько 20 осіб. Загалом його інфраструктура була розрахована майже на 60 робочих місць.

Персонал підбирали з країн Західної Африки, Південної Америки, ЄС та України. Головна вимога вільне володіння англійською мовою. Усі кандидати проходили перевірку на поліграфі, щоб мінімізувати ризик витоку інформації чи контактів із правоохоронцями.

Схема була відпрацьована до деталей. Оператори телефонували громадянам США та переконували їх інвестувати кошти у криптовалюту, акції й цінні папери. Насправді ж використовували фейкові інвестиційні платформи та підконтрольні шахраям криптобіржі. Після отримання грошей кошти виводили на підконтрольні рахунки, а зв’язок із "інвесторами" просто припиняли.

Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян США. Загальна сума збитків перевищує 500 тисяч доларів.

Під час обшуків вилучено майже 50 одиниць комп’ютерної техніки, понад 30 мобільних телефонів, бази даних громадян США, чорнові записи та інші докази злочинної діяльності.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру народному депутату. Йдеться про хабарі, а також легалізацію коштів та недостовірні дані в декларації.