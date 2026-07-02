На Одещині викрили схему для ухилянтів із квитком на судно за 7 тисяч доларів

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На Одещині прикордонники викрили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України. "Квиток" коштував близько 7 тисяч доларів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Організатором виявився житель Ізмаїлу. Він разом зі спільниками обіцяв чоловікам, які хотіли виїхати за кордон, перетин кордону під виглядом членів екіпажів морських суден. Для цього зловмисники виготовляли фіктивні документи про працевлаштування, оформлювали суднові ролі та створювали видимість законних підстав для посадки на судно.

Згодом шукали капітана, який міг би доставити чоловіків до одного з портів Румунії на річці Дунай через морські пункти пропуску "Ізмаїл" та "Рені". Проте організатора затримали після отримання третьої частини "оплати" - 6 тисяч доларів. Загалом "квиток" коштував 7 300 доларів.

"Зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 369-2 "Зловживання впливом" та ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині правоохоронці викрили схему, яка, за даними слідства, мала допомогти військовозобов’язаному чоловікові отримати право на виїзд за кордон під час воєнного стану.