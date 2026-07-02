Удар по Киеву: количество погибших выросло

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В Киеве продолжаются поисково-спасательные роботы. В Дарницком районе получили тело еще одной жертвы из-под завалов дома

Об этом сообщил глава Киевской городской администрации, передает RegioNews.

По словам Тимура Ткаченко, в Киеве количество погибших в результате ночной атаки россиян возросло до 20 человек.

При этом журналисты Новости.LIVE сообщили, что в Дарницком районе спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной жертвы. Это уже третья жертва в этой локации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко также сообщал о пострадавшем 10-летнем мальчике. Ребенок был госпитализирован, а его родителей еще не нашли.

Напомним, 3 июля в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате самой массированной атаки РФ на столицу. Ранее сообщалось о 13 погибших и почти 90 пострадавших.

Как известно, в ночь на 2 июля РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования разных типов. В частности, россияне запустили 74 ракеты и 496 БпЛА разных типов. Основное направление удара – Киев.