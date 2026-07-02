Удар КАБами по Дніпропетровщині: загинула 7-річна дитина
2 липня близько 11:00 російські війська завдали авіаудару керованими авіабомбами по Богинівській громаді Синельниківського району. Від чергового воєнного злочину РФ постраждала ціла родина
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Загинула 7-річна дівчинка, ще четверо людей, серед яких 11-річна дитина, отримали поранення. Постраждалих госпіталізували до медичного закладу.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Остаточні наслідки встановлюються.
Нагадаємо, що у Херсоні 2 липня російський безпілотник атакував цивільний автомобіль. Унаслідок удару постраждав чоловік, також виникла пожежа.
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