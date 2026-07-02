Ворожий удар по Херсону: через атаку БпЛА на автомобіль поранено чоловіка
У Херсоні 2 липня російський безпілотник атакував цивільний автомобіль. Унаслідок удару постраждав чоловік, також виникла пожежа
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники оперативно ліквідували займання, працюючи в умовах підвищеної небезпеки та загрози повторних російських ударів.
Пораненого чоловіка госпіталізували до лікарні.
Інформацію про його стан наразі не уточнюють.
Нагадаємо, 3 липня у Києві оголосили Днем жалоби за жертвами наймасованішої атаки РФ. Кількість загиблих збільшилася до 17 людей. Раніше повідомлялося про майже 90 постраждалих.
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