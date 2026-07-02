На Прикарпатті працівникам лікарні нарахували зайві 1,5 мільйона

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В Івано-Франківській області викрили посадовицю лікарні. Йдеться про майже 1,6 мільйона гривень незаконних COVID-доплат, які нарахували працівникам

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічний посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. Зокрема, вона повинна була готувати проєкти наказів щодо нарахування зарплати, премій та інших доплат. Проте під час пандемії, вона систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участі в лікуванні хворих на коронавірус.

Таким чином, понад 1,5 мільйона гривень доплат отримали працівники, які не мали на це законних прав. Зокрема, серед них ліфтери, машиністи насосних установок та водії. Відомо, що незаконні доплати отримали 18 працівників медичного закладу.

"Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у столиці до 5 років позбавлення волі засуджено колишню бухгалтерку Управління освіти Дарницької РДА, яка незаконно нарахувала собі 2 млн грн.