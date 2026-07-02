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02 липня 2026, 14:22

Працював на ФСБ і шпигував за ЗСУ: у Херсоні затримали іноземця

02 липня 2026, 14:22
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Фото: Прокуратура України
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У Херсоні затримано уродженця Південного Кавказу, якого слідство підозрює у співпраці з російськими спецслужбами та коригуванні розвідувальної діяльності

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік із 1990-х років проживав в Україні за підробленим паспортом і для прикриття очолював місцеву громадську організацію. Він мав широке коло контактів і був відомим у місті.

Правоохоронці встановили, що його завербували у липні 2022 року під час тимчасової окупації Херсона. Після звільнення міста він залишався на місці й очікував відновлення зв’язку з куратором ФСБ.

Наприкінці січня 2026 року, за даними слідства, представник ФСБ знову вийшов із ним на контакт. Після цього підозрюваний почав збирати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури, місця дислокації українських військових, а також підшукувати людей для розвідувально-підривної діяльності.

Окремо слідство задокументувало його проросійські погляди та підтримку політики керівництва РФ.

Під час обшуків у нього вилучили засоби зв’язку з представниками ФСБ, підроблені документи та інші носії інформації.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ викрила чергового коригувальника атак росіян по Запоріжжю. Ним виявився місцевий житель, який пішов у СЗЧ. Відомо, що він позначав на гугл-картах розташування потенційних "цілей" і відправляв відповідні скріншоти російській спецслужбі.

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Херсон СБУ війна РФ співпраця з ворогом спецслужби
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