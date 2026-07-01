Незворотний розпад Росії: наслідки будь-якої спроби нормалізації
Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу
Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу
- Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, вже давно це зробив. Решта безнадійні.
- Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення уражено вивченою безпорадністю, атомізоване й нездатне на спільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного.
- Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди, всі вони прямі бенеціфіари війни.
- Армія не повстане. Вона задовбана й контрольована спецслужбами.
- Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 не буде: тоді був трикутник сил партапарат – держбезпека – армія, який уможливив зсув балансу; нині в них концентрація сили.
Що може бути?
- Закручування гайок, сталінізація й чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі й продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика й строката, а сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї.
Або
- Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна, під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотний процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки.
Далі починаються варіанти розпаду: хаотичний і кривавий, як у 1917, чи акуратний, як у 1991. Україні, Європі й Америці краще другий. Але щоб був другий, треба багато працювати.
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