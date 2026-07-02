Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вантажний потяг здійснив наїзд на жінку – від отриманих травм вона загинула на місці. 59-річний машиніст, застосував екстрене гальмування, проте уникнути зіткнення не вдалося. За його словами, жінка раптово вийшла на на залізничні колії.

Загибла – 33-річна жителька міста Радивилів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, вночі 29 червня у Хмельницькому Volkswagen виїхав на переїзд під потяг. Загинули двоє 18-річних пасажирів авто, водій та ще один пасажир постраждали. Правоохоронці затримали 21-річного водія легковика.