Фото: поліція

У Роздільнянському районі поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який підпалив автомобілі свого батька. Інцидент стався кілька днів тому вночі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Напередодні між родичами спалахнув побутовий конфлікт. Син пішов до себе додому, але затаїв образу і вирішив помститися. Він підготував легкозаймисту рідину, вночі прийшов до автівок 54-річного батька Toyota Avensis і "ВАЗ", облив їх і підпалив.

Займання помітили сусіди, які разом із викликаними рятувальниками загасили вогонь. Автівки зазнали пошкоджень, з людей ніхто не постраждав.

Поліцейські встановили особу палія тієї ж ночі.

Фігуранту оголосили підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 тисяч гривень.

Наразі чоловік перебуває під вартою, слідство триває. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, у Кропивницькому 81-річний чоловік під час конфлікту через незгоду з виплатою грошей облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив. Чоловік відмовився від госпіталізації, медики оцінили його стан як некритичний.