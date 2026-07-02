10:49  02 липня
На Одещині у ставку потонув чотирирічний хлопчик
09:45  02 липня
На Рівненщині вантажний потяг збив на смерть 33-річну жінку
08:23  02 липня
Масована атака на столицю: громадський транспорт курсує зі змінами
UA | RU
UA | RU
02 липня 2026, 12:23

Образився через сварку: на Одещині чоловік спалив дві автівки свого батька

02 липня 2026, 12:23
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

У Роздільнянському районі поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який підпалив автомобілі свого батька. Інцидент стався кілька днів тому вночі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Напередодні між родичами спалахнув побутовий конфлікт. Син пішов до себе додому, але затаїв образу і вирішив помститися. Він підготував легкозаймисту рідину, вночі прийшов до автівок 54-річного батька Toyota Avensis і "ВАЗ", облив їх і підпалив.

Займання помітили сусіди, які разом із викликаними рятувальниками загасили вогонь. Автівки зазнали пошкоджень, з людей ніхто не постраждав.

Поліцейські встановили особу палія тієї ж ночі.

Фігуранту оголосили підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 тисяч гривень.

Наразі чоловік перебуває під вартою, слідство триває. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, у Кропивницькому 81-річний чоловік під час конфлікту через незгоду з виплатою грошей облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив. Чоловік відмовився від госпіталізації, медики оцінили його стан як некритичний.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область затримання конфлікт сімейний конфлікт палій підпал
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
СБУ та Сили оборони уразили НПЗ і нафтоперекачувальну станцію в РФ
02 липня 2026, 13:35
На Запоріжжі з початку року пожежі знищили близько 10 гектарів врожаю
02 липня 2026, 13:09
Внаслідок нічної атаки на Київ постраждали енергооб’єкти: частина мешканців без світла
02 липня 2026, 12:51
На Миколаївщині в ДТП загинули поліцейський та чоловік, якого везли до суду
02 липня 2026, 12:47
На Чернігівщині рятувальники дістали з Десни тіло чоловіка
02 липня 2026, 12:42
Коли ВЛК перестає бути фільтром: що не так із мобілізацією
02 липня 2026, 12:14
Вже 17 жертв: у Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок масованого обстрілу
02 липня 2026, 11:54
Українка Оляновська встановила світовий рекорд у спортивній ходьбі
02 липня 2026, 11:52
Мати телеведучої Тали Калатай опинилася під завалами під час атаки на Київ
02 липня 2026, 11:36
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Павло Казарін
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Всі блоги »