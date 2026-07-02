Внаслідок нічної атаки на Київ постраждали енергооб’єкти: частина мешканців без світла
Через масований комбінований удар вночі 2 липня у столиці були пошкоджені енергетичної енергооб’єкти ДТЕК
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.
Частина жителів міста залишилася без електропостачання. Енергетики виїхали на місця влучань одразу після того, як дозволила безпекова ситуація.
Наразі фахівці роблять усе можливе, щоб ліквідувати наслідки атаки та якнайшвидше повернути світло в оселі киян.
Нагадаємо, 3 липня у Києві оголосили Днем жалоби за жертвами наймасованішої атаки РФ. Кількість загиблих збільшилася до 17 людей. Раніше повідомлялося про майже 90 постраждалих.
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