Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю: що відомо
В ніч на 26 червня російські військові вкотре атакували Запоріжжя
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Ворожим ударом пошкоджений приватний будинок. На місці виникла пожежа.
За допомогою до медиків звернулась 55-річна жінка.
Нагадаємо, вночі 26 червня у Сумах російський безпілотник влучив у 9-поверховий будинок – близько 40 мешканців були евакуйовані.
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