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25 червня 2026, 10:56

Росіяни атакували дронами підприємство на Чернігівщині

25 червня 2026, 10:56
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Фото: ОВА
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Увечері 24 червня російські війська атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині, застосувавши безпілотники типу "Гербера"

Про це передає RegioNews із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Були влучання по території підприємства харчової промисловості та комерційної нерухомості.

Внаслідок атаки пошкоджена будівля адміністративного корпусу.

Також на місці іншого удару загорілася складська будівля. Пожежу ліквідували рятувальники.

Загалом протягом доби російські війська завдали 26 ударів по території Чернігівської області. Зафіксовано 48 вибухів. Найчастіше ворог атакував прикордонні населені пункти FPV-дронами.

Нагадаємо, вночі 25 червня на Полтавщині внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з промислових об'єктів. Масштаби пошкоджень уточнюються.

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