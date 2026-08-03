Фото: поліція

Упродовж минулої доби російські війська завдали масованих ударів по 30 населених пунктах Сумської області. Ворог застосовував КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, РСЗВ, артилерію та міномети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок ворожих атак поранення отримали п’ятеро людей. Через удар безпілотника травмовано 31-річну жінку, а внаслідок авіаційних ударів – чоловіків віком 61, 57, 55 та 51 років.

Крім того, зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури у Сумській, Глухівській, Білопільській, Кролевецькій, Новослобідській, Середино-Будській, Садівській, Свеській громадах та місті Ромни. Серед пошкоджених об’єктів – будинки, підприємства, адмінбудівлі, відділення пошти, автомобілі та господарчі споруди.

Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили 1083 удари по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок масованих атак одна людина загинула, ще 37 отримали поранення.