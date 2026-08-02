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02 серпня 2026, 21:20

"Він почав горіти": 14-річний син відомого співака опинився в реанімації з опіками

02 серпня 2026, 21:20
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Фото з відкритих джерел
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14-річний син відомого співака Владислава Лобача отримав тяжкі опіки. Це сталось під час відпочинку

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Інцидент стався, коли підліток відпочивав на дачі в бабусі та дідуся. Разом із друзями 14-річний Артем хотів посмажити сосиски. Вогонь розгорявся погано, тож підліток вирішив взяти бензин. Проте коли він підлив рідини, вогонь сильно пихнув.

В результаті полум'я охопило футболку хлопця. Його друзі кинулися зривати палаючий одяг, але 14-річний хлопець встиг отримати серйозні травми.

"Він почав горіти, у нього загорілась футболка. Хлопці – всі його ровесники, вони теж без досвіду. З нього зірвали цю футболку, але він за цей час отримав серйозні опіки обличчя, грудей, частини спини, частково руки. Найбільше – грудна частина, плече. Він одразу викликав "швидку", - розповів співак Владистав Лобач про інцидент з його сином.

Медики діагностували 14-річному Артему опіки 18% тіла. Спочатку хлопця терміново помістили до реанімації, де під наркозом робили перев'язки та накладали штучну шкіру. Наразі його вже перевели до палати.

"Лікарі не можуть дати якусь відповідь, на скільки там глибина цих всіх опіків. Видно, що шкіра обгоріла, 18%. Прогнозів жодних немає. Наступного дня його вже перевели в реанімацію, бо йому треба було накладати штучну шкіру. Перев’язки роблять під наркозом. Життю нічого не загрожує, але тривала реабілітація, поки це все заживе, відновиться. Зараз він вже у палаті, але процес довгий", - каже артист.

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