Бійці ЗСУ ліквідували за добу майже 1400 окупантів та 80 артсистем ворога
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1390 російських загарбників, один танк та пʼять бронемашин, а також 80 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 450 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 03.08.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали ударів по території ворога. Зокрема, уразили нафтопереробний завод "Саратовський" у Саратові.
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