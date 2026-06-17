Ворог атакував школу верхової їзди у Сумах,загинули коні
У Сумах 17 червня російські війська завдали удару по території кінно-спортивної школи, де проводилися заняття для дітей
Про це повідомили в ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу частково зруйновано будівлю закладу. Під завалами загинули троє коней.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт фахівці ДСНС деблокували з-під завалів тіла загиблих тварин.
Інформації про постраждалих серед людей наразі не повідомляється.
Нагадаємо, що вранці голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що у ніч на 17 червня ворог атакував безпілотником територію кінно-спортивної школи на Сумщині.
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