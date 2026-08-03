Одна людина загинула, 37 поранені: РФ завдала понад тисячу ударів по Запорізькій області

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок масованих атак одна людина загинула, ще 37 отримали поранення.

Окупанти завдали 17 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Новомиколаївці, Веселянці, Юліївці, Любицькому, Листівці, Новоіванівці, Зорівці, Оріхову, Єгорівці, Червоній Криниці, Тимошівці, Гуляйпільському та Омельнику.

Крім того, російська армія застосувала 790 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів. Під ударами опинилися Запоріжжя, Кушугум, Комишуваха, Біленьке, Степногірськ, Оріхів, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Воздвижівка, Верхня Терса, Лугівське та десятки інших населених пунктів області.

Також зафіксовано один обстріл із реактивної системи залпового вогню по Чарівному. Ще 275 артилерійських ударів ворог завдав по прифронтових громадах, зокрема Малокатеринівці, Степногірську, Оріхову та інших населених пунктах.

Упродовж доби надійшло 298 повідомлень про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Нагадаємо, напередодні росіяни атакували Харків безпілотниками. Серед постраждалих 13-річний хлопчик та 8-річна дівчинка. Внаслідок атаки пошкоджено станцію технічного обслуговування та гаражі.