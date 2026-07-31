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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
31 липня 2026, 14:22

Від Sky News до телеграм-зливів: як Банкова гасить кризу навколо Міноборони

31 липня 2026, 14:22
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Від великого міжнародного інтерв'ю до хвилі публікацій у телеграм-каналах – Банкова намагається взяти під контроль інформаційну кризу навколо Федорова та Міноборони
Від великого міжнародного інтерв'ю до хвилі публікацій у телеграм-каналах – Банкова намагається взяти під контроль інформаційну кризу навколо Федорова та Міноборони
Фото: Faсebook/Володимир Зеленський
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Кілька днів уважно спостерігаю , як Банкова викручується із неприємної ситуації довкола скандалу в Міноборони, Федорова і незручних Картонкових майданів.

Перше, Зеленський вийшов і розказав Sky News – великому каналу з гігантським покриттям, свою версію, що Сирський і Федоров, мовляв, чубились. А у нього просто не вистачає часу на ̶н̶а̶с̶л̶а̶ж̶д̶є̶н̶і̶я̶ діалоги з обома.

Два. т.в.о Міністра оборони Хмару відправляють на перше його в житті інтервʼю до ультраправої улюблениці Трампа Лори Лумер. Щоб був ефект, що американці уже освятили, чого вам іще не вистачає. До честі Хмари – про асиметричні далекобійні удари він добре розклав.

Три, вмикаємо зливні бачки у телеграмах. Тут кілька напрямків роботи.

Згадуємо пістряве минуле Федорова у Запоріжжі і його перші заробітки на специфічних темах. Згадуємо про його знайомство і гральні звʼязки із казино та таким собі Сергієм Токарєвим, якого повʼязують із ДіяСіті. Підводимо до думки, що у Міші в самого рило в пуху і є російські звʼязки.

Намагаємось очорнити головних спікерів та захисників колишнього міністра оборони. Тож недарма днями вийшло купу всяких писанин, де рахують гроші Стерненка. Тут чіткий натяк – або ділись, або закрий рота.

Знецінюємо позицію ветерана Дмитра Козятинського і те, що Картонковий протест буде цього тижні у форматі ходи. Типу, награлись і здулись, ха-ха.

Так як рейтинги нікуди не поділись – терміново придумуємо гидоту про Залужного. В ряді пабліків заброньовані підсвинки в рожевих худі висміюють фігуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ і придумали йому прізвисько "Вареник".

Ржемо над раптовою мобілізацією журналіста-розслідувача Євгена Шульгата. Мовляв, так і треба "ухилянту", не все ж сюжети про СБУ і Нацполіцію знімати.

Очорнюємо УП, коли там з'явився анонс інтервʼю з Федоровим. В хід пішли заготовки про "сучок Фіали" та типу російські звʼязки видання.

Паралельно для відвоління уваги вкотре насрали на Порошенка. Цього разу в центрі уваги опинилось відео останнього про six-seven та дрони. Пул валютних блогерів понаписував страшне – у доларового мультимільйонера ще з нульових – страшно дорога сорочка за 149 євро) Цікаво, що цю заготовку запостили в тредс, де вимоглива публіка з базовим мінімумом засрала писак, що мовляв, це ще дуже дешева сорочка.

Короче, стратегія не дуже. Вичерпується фантазія.

Федоров, до слова, дуже хитрий. У інтервʼю розказав про падальщиків із оточення Зе, які націлились на дронярські гроші ЄС. І ще запевнив, що йому не дали провести реформу мобілізації, після якої восени все було би бамбіческі. Це трохи перебільшення, але заготовка годна.

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Україна Міноборони Михайло Федоров Зеленський Володимир протести скандал Банкова
 
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