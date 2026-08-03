Фото: поліція

Подія сталася 1 серпня близько 19:00 у селі Хрінники Дубенського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Житель Волинської області відпочивав на місцевому пляжі разом із другом. Під час купання 17-річний юнак вирішив стрибнути у воду з пірсу, але вдарився об дно.

Очевидці відразу дістали хлопця на берег та викликали "швидку".

Хлопця у непритомному стані з важкими травмами хребта госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, 20 липня на Харківщині троє дітей впали у річку та почали тонути. Хлопець зміг витягнути з води одну дівчину, проте врятувати 11-річну подругу не встиг.