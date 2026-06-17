У Сумах ворог завдав повторного удару по місцю гасіння пожежі

Фото: ДСНС

У Сумах рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла після чергової російської атаки на об’єкт цивільної інфраструктури

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Унаслідок удару об’єкт зазнав значних руйнувань. Також спалахнула масштабна пожежа, вогонь охопив транспортні засоби.

За даними рятувальників, пожежне навантаження було надзвичайно високим, що суттєво ускладнювало проведення робіт.

Під час ліквідації наслідків обстрілу російські війська завдали повторного удару по тій самій локації.

Внаслідок повторного удару співробітники ДСНС не постраждали.

Наразі пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, що на Сумщині поліція документує наслідки російських обстрілів у низці громад. Внаслідок атак травмовано щонайменше чотирьох людей, пошкоджено житлові будинки, транспорт та об'єкти цивільної інфраструктури.