"Мене відкинуло на кілька метрів: відомий ведучий після відпочинку опинився в лікарні

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Євген Фешак розповів про інцидент, який стався з ним під час відпочинку. Історія завершилась поїздкою до лікарів

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Це сталось, коли ведучий приїхав до мами на дачу смажити шашлики. Проте коли ніхто не очікував, стався інцидент.

"У якусь мить пролунав такий хлопок, що я навіть не встиг зрозуміти, що сталося. Удар був настільки сильний, що мене просто відкинуло на кілька метрів. На кілька секунд втрата свідомості", - розповів ведучий.

За словами Євгена Фешака, на мангалі лежала металева палиця, один бік якої був заглушений, а в другому знаходився "намертво засохлий цемент". Через кілька хвилин під дією температури цемент вилетів і цей удар практично збив чоловіка з ніг.

"Труба вирішила, що вона не труба, а мисливська рушниця. Шматок цементу вилетів із труби, як куля з пістолета, і на повній швидкості влетів мені просто під ребра", - каже Євген Фешак.

У лікарні ведучому зробили УЗД та з'ясували, що, на щастя, йому пощастило. За його словами, "добре накачані м’язи живота частково погасили силу удару".

Нагадаємо, раніше ведучий розповідав, що внаслідок обстрілу Київщини згорів його автомобіль.