14:55  02 серпня
Удари по РФ: ЗСУ атакували НПЗ та аеродром росіян
17:55  02 серпня
Фігурант справи НАБУ про хабар у мільйон доларів міг оговорювати суму з екс-главою СБУ Малюком - ЗМІ
20:20  02 серпня
В Україні з'явилось обмеження продажу дизеля: як це пояснюють на АЗС
UA | RU
UA | RU
02 серпня 2026, 20:55

"Мене відкинуло на кілька метрів: відомий ведучий після відпочинку опинився в лікарні

02 серпня 2026, 20:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Євген Фешак розповів про інцидент, який стався з ним під час відпочинку. Історія завершилась поїздкою до лікарів

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Це сталось, коли ведучий приїхав до мами на дачу смажити шашлики. Проте коли ніхто не очікував, стався інцидент.

"У якусь мить пролунав такий хлопок, що я навіть не встиг зрозуміти, що сталося. Удар був настільки сильний, що мене просто відкинуло на кілька метрів. На кілька секунд втрата свідомості", - розповів ведучий.

За словами Євгена Фешака, на мангалі лежала металева палиця, один бік якої був заглушений, а в другому знаходився "намертво засохлий цемент". Через кілька хвилин під дією температури цемент вилетів і цей удар практично збив чоловіка з ніг.

"Труба вирішила, що вона не труба, а мисливська рушниця. Шматок цементу вилетів із труби, як куля з пістолета, і на повній швидкості влетів мені просто під ребра", - каже Євген Фешак.

У лікарні ведучому зробили УЗД та з'ясували, що, на щастя, йому пощастило. За його словами, "добре накачані м’язи живота частково погасили силу удару".

Нагадаємо, раніше ведучий розповідав, що внаслідок обстрілу Київщини згорів його автомобіль.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Співак Володимир Дантес розпочав несподіванний бізнес
01 серпня 2026, 01:35
Ведуча Леся Нікітюк зізналась, що допомагає їй впоратись із виснаженням
01 серпня 2026, 00:55
"Будемо заводити кримінальні справи": шахраї крадуть заробітки відомого українського співака
01 серпня 2026, 00:35
Всі новини »
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
"Він почав горіти": 14-річний син відомого співака опинився в реанімації з опіками
02 серпня 2026, 21:20
Росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами: є загибла, десятки поранених
02 серпня 2026, 20:40
В Україні з'явилось обмеження продажу дизеля: як це пояснюють на АЗС
02 серпня 2026, 20:20
У Кривому Розі підлітки налякали людей "вибухами"
02 серпня 2026, 19:55
На Київщині 17-річний хлопець наїхав на жінку на відпочинку
02 серпня 2026, 19:40
На Прикарпатті чоловіка знайшли мертвим посеред вулиці
02 серпня 2026, 18:45
Фігурант справи НАБУ про хабар у мільйон доларів міг оговорювати суму з екс-главою СБУ Малюком - ЗМІ
02 серпня 2026, 17:55
У Харкові росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти": загинув працівник
02 серпня 2026, 17:35
Як криза і чиновники реанімували бодягу
02 серпня 2026, 16:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »