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03 серпня 2026, 07:18

Вибухи в окупованому Криму: дрони атакували Сімферополь, Керч і Феодосію

03 серпня 2026, 07:18
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Фото: Exilenova+
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У ніч на 3 серпня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Вибухи пролунали в Сакському районі, Сімферополі, Феодосії та Керчі

Про це інформує "Крымский ветер" та "Exilenova+", передає RegioNews.

За повідомленнями Telegram-каналів, близько першої години ночі в Сімферополі пролунали щонайменше два гучні вибухи.

У Феодосії російські мобільні вогневі групи намагалися збити безпілотник. За попередньою інформацією, дрон міг уразити район місцевої нафтобази.

Вибухи та проліт безпілотників також фіксували в Керчі. Найбільшу активність спостерігали в районі гори Мітрідат і Керченського морського порту. Місцеві жителі повідомляли про пожежу поблизу порту.

На тлі атаки окупанти перекрили рух Кримським мостом.

Офіційного підтвердження інформації про наслідки атаки наразі немає. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, раніше українські військові підтвердили ураження Тюменського НПЗ та інших військових об'єктів противника. Зокрема, ЗСУ завдали удар по об'єкту "Чорноморнафтогаз".

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