Атака FPV-дроном на Запоріжжі: у Комишувасі внаслідок вибуху поранено пенсіонера
Російські військові 17 червня атакували FPV-дроном селище Комишуваха у Запорізькій області, внаслідок чого постраждав 64-річний чоловік
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews.
"Російський fpv-дрон вибухнув неподалік приватного подвір'я, уламками поранив місцевого мешканця", - зазначив Федоров.
За його словами, постраждалому надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо, що російські окупанти упродовж 17 червня понад 40 разів атакували безпілотниками п'ять районів Дніпропетровщини, троє людей поранені.
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