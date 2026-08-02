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В Україні з'явилось обмеження продажу дизеля: як це пояснюють на АЗС
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02 серпня 2026, 20:20

В Україні з'явилось обмеження продажу дизеля: як це пояснюють на АЗС

02 серпня 2026, 20:20
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Фото з відкритих джерел
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У ЗМІ з'явилась інформація про те, що в Україні на АЗС з'явились ліміти на відпуск дизельного пального одному клієнту. При цьому в мережі ОККО пояснили, що відбувається насправді

Про це повідомляє Delo.ua, передає RegioNews.

За даними ЗМІ, ліміти продажу дизельного пального коливаються від 50 до 100 літрів за одну заправку. Зазначається, що такі обмеження вводять на АЗС, які знаходяться на трасах, де багато заправляється вантажівок. Причинами називають спроби допустити швидкого вичерпання запасів пального на АЗС.

При цьому в мережі ОККО заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. Вони пояснили, що ліміт дійсно існує, але це стосується виключно відпуску пального в каністри та не поширюється на заправку транспортних засобів.

"Просимо користуватися лише перевіреною інформацією та не поширювати недостовірні повідомлення", - кажуть в мережі АЗС.

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.

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