Фото: ОВА

У ніч на 3 серпня російські окупаційні війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Під ударом опинилися два райони регіону

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок.

На Нікопольщині ворог завдавав ударів по райцентру, а також Покровській та Марганецькій громадах – там спалахнули приватні будинки.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили 1083 удари по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок масованих атак одна людина загинула, ще 37 отримали поранення.