Удари по РФ: ЗСУ атакували НПЗ та аеродром росіян

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У ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали ударів по території ворога. Зокрема, поцілили в НПЗ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Зокрема, був удар по нафтопереробному заводу "Саратовський" у Саратові. Після атаки у росіян почалась пожежа. Зазначається, що це один із айбільших нафтопереробних підприємств Поволжя. Потужність переробки становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік.

Також завдали удар по аеродрому "Енгельс" у тій же Саратовській області. Слід зазначити, що саме це є основною базою стратегічної авіації, де базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, які регулярно використовуються для обстрілів українських міст.

Українські військові завдали удар по нафтобазі "Людиновська" у Людинові, а також по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у Брянській області.

"Крім того, вчора, 1 серпня, уражено пункти управління БпЛА противника у районах Ольхожемчугова (Курська область, рф), Берестка (Донецька область), Січневого (Дніпропетровської області) та Яблукового (Запорізька область)", - кажуть в Генштабі.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня підрозділи Сил оборони України завдали серії успішних ударів по важливих воєнно-економічних та військових об'єктах російського агресора. Зокрема, зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка".