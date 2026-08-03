Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 3 серпня РФ атакувала Україну 181-м ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 07:30 сили ППО знищили або подавили 163 російські безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих на двох локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у ніч на 3 серпня російські окупаційні війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Під ударом опинилися два райони регіону.