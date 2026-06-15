Після обстрілу РФ без світла – Київ та ще чотири області

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В Україні внаслідок російського масованого обстрілу на ранок зафіксовано нові знеструмлення у п'яти регіонах

Про це повідомляє НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Зокрема, йдеться про Київ, а також Харківську, Сумську, Одеську та Запорізьку області.

У компанії зазначають, що там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

Також повідомляється про зростання споживання електроенергії. Станом на 09:30 воно було на 34% вищим, ніж у цей же час попереднього робочого дня.

Причиною підвищеного навантаження називають ясну погоду в більшості регіонів країни.

В "Укренерго" закликають громадян переносити активне користування електроенергією на денні години – з 10:00 до 16:00, а також у вечірній час – з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, вночі 15 червня російські загарбники завдали комбінованого удару по столиці, загинули 5 людей, ще 35 постраждали. За даними ДСНС, пошкодження та пожежі є в усіх районах міста.

Окрім того, ударний безпілотник влучив у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври. Також вночі росіяни завдали удару по території Національної кіностудії імені Олександра Довженка у столиці.