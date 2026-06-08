На Хмельниччині п’яний водій із трьома дітьми в авто влетів у зупинку

Фото: Національна поліція

У місті Нетішин 44-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "ЗАЗ-1102", не впорався з керуванням та в’їхав у порожню автобусну зупинку

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася у неділю, 7 червня.

На місце події оперативно прибули працівники поліції. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд за допомогою приладу "Драгер". Результат перевищував норму – 1,59 проміле.

У салоні автомобіля перебували троє неповнолітніх дітей віком 15, 12 та 10 років. На щастя, ніхто не постраждав.

На водія склали адміністративні матеріали за:

ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп’яніння), ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП);

ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом без права на керування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, на Черкащині авто злетіло в кювет і перекинулося. Внаслідок автопригоди 50-річний пасажир зазнав тяжких травм. Попри проведені медиками реанімаційні заходи, врятувати чоловіка не вдалося – він помер. Водія та 52-річну пасажирку оглянули медики, від госпіталізації вони відмовилися.