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29 липня 2026, 18:55

На Донеччині жінка переховувала окупанта та зливала йому дані ЗСУ

29 липня 2026, 18:55
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Фото: СБУ
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СБУ викрили інформаторку росіян. Жінка переховувала у себе російського військового

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У травні цього року під час спецоперації українські військові ліквідували окупанта. З'ясувалась, що завербована росіянами 58-річна місцева жителька переховувала його. Вона ховала його в порожньому сусідньому будинку.

Потім окупант залучив жінку до коригування ударів. Зокрема, вона передавала йому місця знаходження українських захисників. Росіяни використовували ці дані для планування обстрілів.

Суд призначив жінці покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацєію майна.

Нагадаємо, що у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які, за даними слідства, готували теракт проти українських військових.

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