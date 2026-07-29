Фото: поліція

Вранці 29 липня росіяни завдали удару безпілотником по одному із селищ у Лозівському районі Харківської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вороже влучання прийшлося у господарську споруду на території приватного домоволодіння.

Внаслідок атаки гострої реакції на стрес зазнали четверо місцевих мешканців: хлопчики віком 3 та 12 років, 18-річна дівчина, а також 61-річна жінка.

На місці події працювали поліцейські та інші профільні служби.

Нагадаємо, вранці 29 липня російська армія завдала удару по селищу Райгородок на Донеччині. Загинула жінка, ще шестеро людей поранені.