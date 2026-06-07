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Смертельна ДТП на Черкащині: авто злетіло в кювет і перекинулося
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07 червня 2026, 12:40

Смертельна ДТП на Черкащині: авто злетіло в кювет і перекинулося

07 червня 2026, 12:40
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Фото: поліція Черкаської області
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 червня близько 14:00 в адміністративних межах села Орловець у Черкаській області

Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Як попередньо встановили поліцейські, 53-річний водій автомобіля "Volvo S40” не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, після чого транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди 50-річний пасажир зазнав тяжких травм. Попри проведені медиками реанімаційні заходи, врятувати чоловіка не вдалося — він помер. Водія та 52-річну пасажирку оглянули медики, від госпіталізації вони відмовилися.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Києві повідомили про підозру 49-річному водію, який у Солом'янському районі спричинив дорожньо-транспортну пригоду з чотирма загиблими та кількома постраждалими.

За даними слідства, 5 червня близько 17:00 водій автомобіля Mercedes-Benz рухався Чоколівським бульваром із перевищенням швидкості. На заокругленій ділянці дороги він виїхав за межі проїжджої частини та в’їхав у підземний перехід, де перебували пішоходи.

Унаслідок ДТП загинули четверо людей – двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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