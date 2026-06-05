Смертельна ДТП в Києві: поліція розпочала провадження
У Києві розпочали кримінальне провадження щодо смертельної ДТП, яка сталась зранку 5 червня. Водій у тяжкому стані
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Кількість загиблих та постраждалих залишилась незмінною. Водій Mersedes у тяжкому стані в реанімації. Правоохоронці розпочались кримінальне провадження.
"Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, аварія сталась на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Водій не впорався з керуванням, через що виїхав на пішохідну зону. За попередніми даними, внаслідок ДТП загинуло четверо людей.