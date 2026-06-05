Смертельное ДТП в Киеве: полиция начала производство

Фото: Национальная полиция

В Киеве начали уголовное производство по смертельному ДТП, которое произошло утром 5 июня. Водитель в тяжелом состоянии

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Число погибших и пострадавших осталось неизменным. Водитель Mersedes находится в тяжелом состоянии в реанимации. Правоохранители начались уголовное производство.

"Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких человек", - сообщили в полиции.

Напомним, авария произошла на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. Водитель не справился с управлением, из-за чего выехал на пешеходную зону. По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре человека.