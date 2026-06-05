ДТП на Золотоніщині: два авто опинилися в кюветі, є травмований — поліція відкрила справу

Фото: поліція Черкащини

4 червня на автодорозі Н-16 “Золотоноша–Умань” біля села Благодатне Золотоніського району зіткнулися Skoda Octavia та Renault Duster. Пасажир однієї з машин отримав травми й потрапив до лікарні.

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews .

За попередніми даними, 23-річна водійка Skoda Octavia, рухаючись із Золотоноші до Черкас, не обрала безпечної швидкості та дистанції й допустила зіткнення з Renault Duster під керуванням 38-річного водія, який рухався попереду та повертав праворуч. Після зіткнення обидва автомобілі з’їхали в кювет.

Унаслідок ДТП пасажир Skoda Octavia отримав травми та був госпіталізований.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на Київщині іномарка збила дитину. Аварія сталась 4 червня у місті Бровари. Внаслідок ДТП постраждав неповнолітній