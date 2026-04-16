16 квітня 2026, 11:20

Через ранкову атаку Миколаїв та частина області залишилися без світла

Ілюстративне фото: pixabay
Вранці 16 квітня російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Внаслідок атаки знеструмлений Миколаїв, а також населені пункти у Миколаївського та Баштанського районів.

Енергетики розпочали відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Миколаївську область. Внаслідок ударів ворога пошкоджені будинки та промисловий об'єкт, постраждала родина з дитиною.

Миколаїв війна обстріли наслідки знеструмлення енергопостачання електроенергія
