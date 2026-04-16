Через ранкову атаку Миколаїв та частина області залишилися без світла
Вранці 16 квітня російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Внаслідок атаки знеструмлений Миколаїв, а також населені пункти у Миколаївського та Баштанського районів.
Енергетики розпочали відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.
Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Миколаївську область. Внаслідок ударів ворога пошкоджені будинки та промисловий об'єкт, постраждала родина з дитиною.
