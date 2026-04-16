16 квітня 2026, 11:37

Російський удар по Дніпру: розбиті вітражі політехніки та 96 вікон у художньому музеї

Фото: соцмережі
У Дніпрі внаслідок чергової атаки російських військ постраждала архітектурна та культурна спадщина міста

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали, передає RegioNews.

Уламками та вибуховою хвилею було зруйновано унікальні вітражі в одному з корпусів Національного технічного університету "Дніпровська політехніка". Зазначається, що ці роботи були створені у минулому столітті та входили до переліку цінних пам’яток монументального мистецтва міста.

Вітражі виконувалися з кольорового скла та свинцевого профілю і створювали характерну гру світла в інтер'єрі будівлі.

Також серйозних пошкоджень зазнала будівля художнього музею. На місці побувала кореспондентка "Відомо", яка зафіксувала наслідки удару. За попередніми даними, у будівлі не залишилося жодного вцілілого вікна – усі 96 були потрощені.

Водночас адміністрація музею повідомила, що всі експонати вдалося врятувати. Не постраждав і нічний охоронець закладу.

Наразі художній музей зачинений для відвідувачів на невизначений термін.

Нагадаємо, вночі 16 квітня російські війська атакували житлові квартали Дніпра. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще 27 отримали поранення. Серед постраждалих 14 осіб госпіталізовані, п'ятеро з них перебувають у важкому стані.

війна Дніпро музей атака культурна цінність культурна спадщина вікна вітражі
Через ранкову атаку Миколаїв та частина області залишилися без світла
16 квітня 2026, 11:20
У Сумах удар РФ по АЗС: постраждала одна людина, виникла пожежа
16 квітня 2026, 11:14
Ракетно-дроновий удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 9
16 квітня 2026, 11:02
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
У Києві під час повторного удару РФ постраждали медики "швидкої"
16 квітня 2026, 12:28
Коригував удари під час роботи: в Одесі затримали таксиста-агента ФСБ
16 квітня 2026, 12:01
Міндіча та Єрмака викликали до ВАКС, але вони не з'явилися – ЗМІ
16 квітня 2026, 11:53
Через ранкову атаку Миколаїв та частина області залишилися без світла
16 квітня 2026, 11:20
У Сумах удар РФ по АЗС: постраждала одна людина, виникла пожежа
16 квітня 2026, 11:14
Ракетно-дроновий удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 9
16 квітня 2026, 11:02
Сибіга після масованої атаки РФ: "Це воєнні злочини, які необхідно зупинити"
16 квітня 2026, 10:49
На Закарпатті дев'ятикласник влаштував стрілянину в школі
16 квітня 2026, 10:43
У Києві уламки ракети РФ впали просто у дворі багатоповерхівки
16 квітня 2026, 10:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Сергій Фурса
Леся Литвинова
Віталій Портніков
Всі блоги »