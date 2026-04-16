Російський удар по Дніпру: розбиті вітражі політехніки та 96 вікон у художньому музеї

У Дніпрі внаслідок чергової атаки російських військ постраждала архітектурна та культурна спадщина міста

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали, передає RegioNews.

Уламками та вибуховою хвилею було зруйновано унікальні вітражі в одному з корпусів Національного технічного університету "Дніпровська політехніка". Зазначається, що ці роботи були створені у минулому столітті та входили до переліку цінних пам’яток монументального мистецтва міста.

Вітражі виконувалися з кольорового скла та свинцевого профілю і створювали характерну гру світла в інтер'єрі будівлі.

Також серйозних пошкоджень зазнала будівля художнього музею. На місці побувала кореспондентка "Відомо", яка зафіксувала наслідки удару. За попередніми даними, у будівлі не залишилося жодного вцілілого вікна – усі 96 були потрощені.

Водночас адміністрація музею повідомила, що всі експонати вдалося врятувати. Не постраждав і нічний охоронець закладу.

Наразі художній музей зачинений для відвідувачів на невизначений термін.

Нагадаємо, вночі 16 квітня російські війська атакували житлові квартали Дніпра. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще 27 отримали поранення. Серед постраждалих 14 осіб госпіталізовані, п'ятеро з них перебувають у важкому стані.