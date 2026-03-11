Киев потратит более 65 миллионов на отделку парка и моста
Коммунальное объединение "Киевзеленстрой" заказало ООО "Евротехнологии Груп" ремонт парка в Оболонском районе столицы за 65,22 млн грн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Наши гроши".
Власти столицы в 2026 году должны выполнить капитальный ремонт юго-западной части парка по улице Приречной на Оболони.
Речь идет о северной части берега Оболонского залива. В частности, устроят пешеходный мост, подземную насосную станцию, полив, освещение, покрытие, водозаборную скважину, видеонаблюдение, электроснабжение, МАФы и озеленение.
Как сообщалось, в Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро. Об этом стало известно осенью 2025 года.
В Киеве "колл-центры" заработали на людях около 18 миллионовВсе новости »
11 марта 2026, 21:55В Киеве наказали женщину, которая жестоко побила собаку
11 марта 2026, 17:25В Киеве мать создавала порно с малолетними дочерьми
11 марта 2026, 17:00
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Министр иностранных дел Венгрии обвинил Зеленского во лжи
11 марта 2026, 22:49Трагическая гибель двоих детей: в Николаеве судили мать
11 марта 2026, 22:25Мы привыкли к войне и эта привычка ослабила нас
11 марта 2026, 22:15Сколько детей до сих пор остаются в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области
11 марта 2026, 21:59В Киеве "колл-центры" заработали на людях около 18 миллионов
11 марта 2026, 21:55РФ атаковала важную инфраструктуру Херсона
11 марта 2026, 21:39Стало известно, сколько людей проживает в Константиновской общине Донецкой области
11 марта 2026, 21:27На Буковине в теле военного, возвращенного из плена РФ, нашли боеприпас под кожей
11 марта 2026, 20:45На Запорожье россияне атаковали авто, эвакуировавшее людей
11 марта 2026, 20:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе