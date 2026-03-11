Киев потратит более 65 миллионов на отделку парка и моста

иллюстративное фото: из открытых источников

Коммунальное объединение "Киевзеленстрой" заказало ООО "Евротехнологии Груп" ремонт парка в Оболонском районе столицы за 65,22 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Наши гроши".

Власти столицы в 2026 году должны выполнить капитальный ремонт юго-западной части парка по улице Приречной на Оболони.

Речь идет о северной части берега Оболонского залива. В частности, устроят пешеходный мост, подземную насосную станцию, полив, освещение, покрытие, водозаборную скважину, видеонаблюдение, электроснабжение, МАФы и озеленение.

