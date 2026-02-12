08:08  12 лютого
12 лютого 2026, 07:02

Нічна атака на Київ: у двох районах пошкоджено будинки, є постраждалий

12 лютого 2026, 07:02
Фото: ДСНС Києва
У ніч на 12 лютого внаслідок російської атаки у Києві зазнала пошкоджень житлова забудова в Дарницькому та Дніпровському районах столиці

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в Дарницькому районі уламками пошкоджено фасад та скління вікон житлового будинку. За попередніми даними, одна людина постраждала.

У Дніпровському районі на двох локаціях зафіксовано падіння безпілотних літальних апаратів поблизу житлових будинків. Обійшлося без постраждалих.

На місцях подій працюють рятувальники та відповідні служби міста.

Нагадаємо, 11 лютого близько 18:35 війська РФ атакували Барвінкове Харківської обалсті. Унаслідок влучання загорівся двоповерховий магазин. У той момент там перебевало багато людей. Наразі відомо про сімох постраждалих.

11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
07 серпня 2025
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
