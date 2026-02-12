Нічна атака на Київ: у двох районах пошкоджено будинки, є постраждалий

Фото: ДСНС Києва

У ніч на 12 лютого внаслідок російської атаки у Києві зазнала пошкоджень житлова забудова в Дарницькому та Дніпровському районах столиці

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в Дарницькому районі уламками пошкоджено фасад та скління вікон житлового будинку. За попередніми даними, одна людина постраждала.

У Дніпровському районі на двох локаціях зафіксовано падіння безпілотних літальних апаратів поблизу житлових будинків. Обійшлося без постраждалих.

На місцях подій працюють рятувальники та відповідні служби міста.

Нагадаємо, 11 лютого близько 18:35 війська РФ атакували Барвінкове Харківської обалсті. Унаслідок влучання загорівся двоповерховий магазин. У той момент там перебевало багато людей. Наразі відомо про сімох постраждалих.