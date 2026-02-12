Иллюстративное фото: из открытых источников

После массированной атаки ночью 12 февраля, в результате повреждения объектов критической инфраструктуры, в которые целился враг, еще почти 2600 столичных домов оказались без тепла

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города. В частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах", – говорится в сообщении.

Коммунальщики работают над возобновлением теплоснабжения в эти дома.

Кроме того, без отопления остаются более 1100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах после прошлых обстрелов.

"Туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, подать теплоноситель сейчас невозможно", – подчеркнул Кличко.

Напомним, в ночь на 12 февраля в результате российской атаки в Киеве получила повреждения жилая застройка в Дарницком и Днепровском районах. Известно о двух пострадавших – мужчине и женщине.