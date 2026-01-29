07:53  29 січня
Побили та залишили без нагляду немовля: на Полтавщині батькам повідомлено про підозру
07:26  29 січня
На Вінниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та врізався в дерево: рятувальники деблокували водія
17:31  28 січня
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
UA | RU
UA | RU
29 січня 2026, 07:48

Пʼять районів Дніпропетровщини потерпали від обстрілів дронами й артилерією: є постраждалі

29 січня 2026, 07:48
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В ніч на 29 січня російські військові атакували артилерією та дронами п'ять районів Дніпропетровщини

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Окупанти застосували по Нікопольщині РСЗВ "Град". Гатив по Червоногригорівській громаді.

Під ударом була і Миколаївська громада Синельниківського району, по якій російська армія влучила безпілотниками. Постраждали дві людини: 43-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані, 33-річний – перебуватиме на амбулаторному лікуванні. Зайнялися будинок культури та авто.

Крім того, росіяни атакували безпілотниками й інші території області. У Богданівській громаді Павлоградського району горіли автівки. У Піщанській громаді Самарівського – будівля кав'ярні.

У Кривому Розі пошкоджені одноповерхова будівля та два легковики.

Нагадаємо, вночі 29 січня окупанти завдали удару по приватному сектору у Вільнянську Запорізького району. Внаслідок обстрілу загинули троє мирних жителів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область війна обстріли безпілотники атака пошкодження постраждалі
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Квартира за 1,8 млн і фіктивна служба: ДБР викрило посадовця Львівського ТЦК
29 січня 2026, 08:24
У Львові вночі сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: загинув чоловік
29 січня 2026, 08:20
На Миколаївщині знищили суббоєприпаси до російської крилатої ракети
29 січня 2026, 08:07
Атака на Запорізький район: кількість постраждалих зросла
29 січня 2026, 07:57
Побили та залишили без нагляду немовля: на Полтавщині батькам повідомлено про підозру
29 січня 2026, 07:53
Суд пом'якшив запобіжний захід екскерівнику "Укренерго" Кудрицькому
29 січня 2026, 07:34
РФ за день втратила два бойові літаки – ЦПД
29 січня 2026, 07:33
На Вінниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та врізався в дерево: рятувальники деблокували водія
29 січня 2026, 07:26
Росіяни вночі атакували Одесу: пошкоджений об’єкт інфраструктури
29 січня 2026, 07:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Олег Саакян
Всі блоги »