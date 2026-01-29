Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч на 29 січня російські військові атакували артилерією та дронами п'ять районів Дніпропетровщини

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Окупанти застосували по Нікопольщині РСЗВ "Град". Гатив по Червоногригорівській громаді.

Під ударом була і Миколаївська громада Синельниківського району, по якій російська армія влучила безпілотниками. Постраждали дві людини: 43-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані, 33-річний – перебуватиме на амбулаторному лікуванні. Зайнялися будинок культури та авто.

Крім того, росіяни атакували безпілотниками й інші території області. У Богданівській громаді Павлоградського району горіли автівки. У Піщанській громаді Самарівського – будівля кав'ярні.

У Кривому Розі пошкоджені одноповерхова будівля та два легковики.

Нагадаємо, вночі 29 січня окупанти завдали удару по приватному сектору у Вільнянську Запорізького району. Внаслідок обстрілу загинули троє мирних жителів.