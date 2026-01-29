На Харківщині внаслідок обстрілів загинув 47-річний чоловік

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у селі Хатнє Великобурлуцької громади внаслідок обстрілу загинув 47-річний чоловік.

Окрім того, медики надали допомогу 79-річній жінці, яка 27 січня постраждала внаслідок обстрілу в м. Куп'янськ.

Ворог застосовував різні види озброєння:

9 БпЛА типу "Герань-2";

2 FPV-дрони;

2 БпЛА (тип встановлюється).

У результаті обстрілів постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, в Ізюмському районі, у місті Барвінкове, були пошкоджені два автомобілі.

Нагадаємо, в ніч на 29 січня ворог атакував Україну 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 18 ударних дронів на 7 локаціях.