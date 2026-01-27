Фото: Офис Генерального прокурора

В Киеве задержали гражданку Беларуси, которая за денежное вознаграждение собирала данные про украинских военных подразделениях

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В Киеве правоохранители задержали гражданку Республики Беларусь, сотрудничавшую с белорусскими спецслужбами. Операция была проведена прокурорами Офиса Генпрокурора совместно с СБУ и ГУР Министерства обороны Украины.

Согласно данным следствия, в 2025 году женщина установила контакт с представителями КГБ и согласилась собирать и передавать разведывательные данные за денежное вознаграждение. Подозреваемая получала информацию о деятельности отдельных подразделений ГУР, оперативной обстановке, внутренних процессах и персоналиях, задействованных в агентурной работе.

Ей сообщили о подозрении по статье 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Следствие продолжается. Правоохранители работают над установлением полной структуры агентурной сети. В то же время напоминают, что согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным до вынесения приговора суда.

