Київ патрулюватимуть охоронці із зарядними станціями
Два автомобілі «Муніципальної охорони» патрулюватимуть із мобільними зарядними станціями
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Департамент муніципальної безпеки КМДА.
"Відсьогодні комунальна організація "Муніципальна охорона" запускає два автопатрулі з мобільними зарядними станціями", – йдеться у повідомленні.
Працівники охорони, які патрулюватимуть на правому та лівому березі Києва, виїжджатимуть туди, де люди критично потребуватимуть альтернативного джерела живлення – щоби зарядити медичні прилади й телефони, сконтактувати з рідними та екстреними службами.
Звернутися по допомогу можна буде самостійно, через сусідів, родичів або голів ОСББ.
Як повідомлялось, станом на ранок 22 січня в українській столиці близько 3 тисяч багатоповерхових будинків досі залишаються без теплопостачання внаслідок російських атак.