Київ патрулюватимуть охоронці із зарядними станціями

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Департамент муніципальної безпеки КМДА.

"Відсьогодні комунальна організація "Муніципальна охорона" запускає два автопатрулі з мобільними зарядними станціями", – йдеться у повідомленні.

Працівники охорони, які патрулюватимуть на правому та лівому березі Києва, виїжджатимуть туди, де люди критично потребуватимуть альтернативного джерела живлення – щоби зарядити медичні прилади й телефони, сконтактувати з рідними та екстреними службами.

Звернутися по допомогу можна буде самостійно, через сусідів, родичів або голів ОСББ.

Як повідомлялось, станом на ранок 22 січня в українській столиці близько 3 тисяч багатоповерхових будинків досі залишаються без теплопостачання внаслідок російських атак.