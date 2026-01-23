19:08  23 січня
На вихідних в Україні сніжитиме, подекуди очікується до 15 градусів морозу
18:09  23 січня
Київ патрулюватимуть охоронці із зарядними станціями
13:42  23 січня
Росіяни вдарили по агропідприємству на Чернігівщині: четверо поранених
UA | RU
UA | RU
23 січня 2026, 18:09

Київ патрулюватимуть охоронці із зарядними станціями

23 січня 2026, 18:09
Читайте также на русском языке
фото: КМДА
Читайте также
на русском языке

Два автомобілі «Муніципальної охорони» патрулюватимуть із мобільними зарядними станціями

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Департамент муніципальної безпеки КМДА.

"Відсьогодні комунальна організація "Муніципальна охорона" запускає два автопатрулі з мобільними зарядними станціями", – йдеться у повідомленні.

Працівники охорони, які патрулюватимуть на правому та лівому березі Києва, виїжджатимуть туди, де люди критично потребуватимуть альтернативного джерела живлення – щоби зарядити медичні прилади й телефони, сконтактувати з рідними та екстреними службами.

Звернутися по допомогу можна буде самостійно, через сусідів, родичів або голів ОСББ.

Як повідомлялось, станом на ранок 22 січня в українській столиці близько 3 тисяч багатоповерхових будинків досі залишаються без теплопостачання внаслідок російських атак.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ авто КМДА охорона зарядні станції
Чиновника КМДА підозрюють у завданні збитків столиці на понад півмільярда гривень
23 січня 2026, 17:45
6 тисяч доларів за "свободу": у Києві торгували зняттям з розшуку ТЦК
23 січня 2026, 17:25
У Київській міській держадміністрації проходять слідчі дії
23 січня 2026, 16:04
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Вбив, поклав у валізу і викинув на смітник: у Рівному судили чоловіка, який жорстоко вбив знайомого
23 січня 2026, 19:35
У Сумах 11-річний хлопчик провалився під кригу: патрульним вдалось уникнути трагедії
23 січня 2026, 19:30
Стало відомо, хто вніс заставу за Тимошенко
23 січня 2026, 19:30
У Бердичеві стартував інтенсив для родин ветеранів та зниклих безвісти
23 січня 2026, 19:11
На вихідних в Україні сніжитиме, подекуди очікується до 15 градусів морозу
23 січня 2026, 19:08
Зникло майже 2 мільйони: у Києві викрили розкрадання на каретах для медиків
23 січня 2026, 19:00
У світі все зараз крутиться навколо Європи, яка перетворилася на центр демократії, лібералізму й надій на майбутнє
23 січня 2026, 18:55
Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини загинув 72-річний чоловік, постраждали 22 будинки
23 січня 2026, 18:50
Завтра по всій Україні діятимуть графіки відключення світла
23 січня 2026, 18:34
В Одесі чоловіка силоміць витягли з машини працівники ТЦК: прокуратура повідомила про санкцію справи – штраф до 850 грн
23 січня 2026, 18:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »